Drogaria realiza exames gratuitos de saúde no Grande ABC

Ao longo do mês de agosto, os moradores das cidades de Santo André, São Bernardo, Mauá, Ribeirão Pires, São Caetano, Diadema, São José dos Campos, Tatuí e Sorocaba poderão fazer alguns exames de saúde totalmente gratuitos, por meio do programa social do negócio Coop Drogaria - Blitz da Saúde.

Em uma van personalizada, equipada com estrutura semelhante à de um consultório, um farmacêutico e um balconista de drogaria realizam aferição da pressão arterial, teste de glicemia e cálculo do IMC (Índice de Massa Corporal), além de orientações sobre cuidados com a saúde.

Com exceção de São José dos Campos, os cooperados e clientes também podem rastrear através do eletrocardiograma pessoal de seis derivações periféricas as principais arritmias cardíacas, como a fibrilação atrial, condição que pode evoluir para o AVC (Acidente Vascular Cerebral).

Os atendimentos no Grande ABC acontecem das 9h às 12h e das 14h às 17h e, no Interior, das 10h às 15h. Para conferir os locais e datas da Blitz da Saúde, basta acessar o link.