Ecovias registra queda de acidentes e mortes na Anchieta e Imigrantes no 1º semestre de 2025

As rodovias do SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) registraram uma redução de 5% no número de acidentes no primeiro semestre de 2025, caindo de 2.122 para 2.015 na comparação com o mesmo período de 2024, segundo dados da Ecovias. As vítimas fatais passaram de 54 para 49 (-9,3%), enquanto os feridos caíram de 1.042 para 1.010 (-3,1%). Os resultados refletem o impacto das ações de prevenção e da agilidade no atendimento aos usuários.

O socorro mecânico liderou os atendimentos em pista, com 25.318 ocorrências (60% do total). Em seguida vieram as remoções de veículos leves, com 13.366 registros (31%), e os atendimentos pré-hospitalares, que somaram 2.396 casos (6%). As remoções de veículos pesados contabilizaram 1.223 chamados. Janeiro foi o mês com maior volume de atendimentos (10.676), e junho registrou a menor demanda (5.358).

O período também foi marcado por avanços na digitalização dos serviços e pelo aumento no uso dos canais de atendimento digital. O telefone 0800 recebeu 13.938 chamadas, um crescimento de 6,2%. O atendimento via WhatsApp (chatbot) registrou 7.528 interações, representando aumento de 18% e consolidando-se como canal prático e eficiente para os motoristas.

O volume de tráfego nas rodovias do SAI manteve-se em relação ao mesmo período de 2024, com variações pontuais. Um dos destaques do semestre foi o recorde de tráfego em 17 de abril, quando 190.393 veículos circularam pelas rodovias administradas pela Ecovias Imigrantes. O volume superou em 2,3% o recorde anterior registrado na Operação Verão (186.060 veículos) e representa um aumento de 57% em relação à média diária habitual (121.328 veículos). O pico ocorreu na véspera do feriado prolongado da Sexta-feira Santa e Tiradentes.