Alvorada e Caiçara decidem título da 1ª Divisão do Amador de Ribeirão Pires

Alvorada e Caiçara estão na grande final do Campeonato Municipal da 1ª Divisão de Futebol Amador de Ribeirão Pires. As duas equipes garantiram vaga na decisão após superarem Borussia e Olaria, respectivamente, nas semifinais disputadas no último domingo (3), no campo do CTT (Centro Técnico de Treinamento) Ouro Fino.

No primeiro confronto do dia, a emoção tomou conta do duelo entre SE Olaria e Caiçara. A equipe do Olaria saiu na frente com gol de Danilo, ainda no tempo regulamentar. No entanto, o Caiçara mostrou poder de reação e empatou com Hyago, levando a decisão para os pênaltis. Nas cobranças, o Caiçara foi mais eficiente e venceu por 6 a 5, garantindo a vaga na final.

Já no segundo jogo da rodada, o Alvorada teve uma atuação sólida diante do Borussia. A equipe abriu o placar com Reginaldo ainda na primeira etapa. O Borussia chegou a empatar com Thiago do Santos Bezerra, mas o Alvorada retomou a frente no placar com gols de Matheus e Rafael, fechando o jogo em 3 a 1 e confirmando a classificação.

LEIA TAMBÉM:

Com os resultados, Alvorada e Caiçara voltam a se enfrentar em uma final de campeonato local, consolidando o protagonismo de ambas as equipes no futebol amador da cidade. A expectativa é de uma partida equilibrada, já que ambas vêm de campanhas consistentes na competição.