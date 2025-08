Ribeirão Pires sedia seminário de karatê com presença de campeão brasileiro

O Seminário Técnico de Karatê Shinkyokushin - Kumitê movimentou o Instituto Santa Luzia (antiga ARIS), em Ribeirão Pires, neste sábado (2), reunindo mais de 60 participantes, além de familiares e convidados. O encontro foi marcado por um intenso dia de aprendizado, integração e celebração do esporte, com a presença de Luan Vieira, faixa preta 3º DAN, bicampeão pan-americano e tetracampeão brasileiro, que conduziu o treinamento técnico voltado ao Kumitê, a luta do karatê.



O Instituto Santa Luzia abriga o Projeto Karatê para Todos, iniciativa dos senseis Luiz Polita e Gerônimo Rossotti dos Santos, que oferece aulas gratuitas de Karatê Shinkyokushin a crianças, adolescentes e adultos da região. A proposta vai além do tatame, promovendo inclusão, disciplina e senso de comunidade por meio das artes marciais.



O seminário contou com a participação de praticantes de Shinkyokushin de diversas cidades paulistas, como Barueri, Paulínia, Mogi das Cruzes, Biritiba, Pirituba, Embu Guaçu, Suzano e Rio Grande da Serra, que vieram compartilhar experiências e fortalecer os laços entre os dojôs. A programação também incluiu uma cerimônia especial de troca de faixa dos alunos atendidos pelo projeto social de Ribeirão Pires, um momento simbólico de reconhecimento pelo esforço e dedicação dos atletas.



Foram graduados Alessandro Ignatowicz, André Ricardo Cunha, Cícero Moreira dos Santos, Davi dos Santos Ribeiro, Emilly Feitosa de Brito, Ester Lima Ribeiro, Fillipo Pasuld Polita, Luiz Miguel Benitez e Rafael Aparecido Barreto.



O evento teve a presença do Shihan Denivaldo de Carvalho 6º DAN, representante oficial da organização Shinkyokushin Brasil, e reforçou o protagonismo do município na difusão do karatê como ferramenta de transformação social. Ao fim das atividades, os participantes visitaram o São José de Inox, ponto turístico da cidade, encerrando o dia com um gesto de valorização à cultura local e ao espírito de coletividade que o projeto promove.

