Diadema recebe dia 25 audiência sobre campus do Instituto Federal

Diadema avança mais uma etapa na implemen-tação do campus do IFSP (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo). No próximo dia 25, às 19h, será realizada primeira audiência pública na cidade, para apresentação e discussão do projeto com a população.

O campus de Diadema será instalado no atual Centro Cultural Okinawa do Brasil, localizado na Avenida Sete de Setembro, região central do munícipio. O governo federal já liberou R$ 25 milhões para a aquisição do imóvel. O espaço passará por reformas para adequação às atividades educacionais.

O anúncio do encontro ocorreu durante agenda no Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. Durante a agnda também foi informada a data da audiência em Mauá, que também receberá um campus do IFSP: 26 de agosto. Em Mauá, o local que receberá a unidade de ensino segue em negociação.

O principal objetivo do encontro da Comissão Organizadora foi preparar as audiências públicas que ocorrerão a partir de agosto, a fim de avançar no planejamento técnico e estratégico da instalação das unidades, com foco na definição dos cursos, análise de demandas regionais e estrutura necessária para atender às especificidades dos dois municípios.

A instalação da instituição de ensino público na região é uma reinvindicação existente desde 2013 e contempla demanda de empresas e sindicatos por ensino técnico e integral, reforçada pelo Consórcio ABC.

O secretário-executivo do Consórcio, Aroaldo da Silva, ressaltou que a entidade segue como articulador regional para garantir a instalação de equipamentos públicos de qualidade, fortalecendo o desenvolvimento educacional e profissional dos municípios consorciados. “O Grande ABC apresenta uma demanda significativa por qualificação profissional, e por isso estamos mobilizados para concretizar a instalação do Instituto Federal na nossa região”, afirmou.

