Compra do prédio do Instituto Federal de Diadema sai este mês

A compra do prédio para implementação da unidade do IFSP (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo) de Diadema deve ser concretizada ainda este mês. O campus foi anunciado em meados de março de 2024 e será implementado no Centro Cultural Okinawa (Avenida Sete de Setembro, 1.670). Em meados de junho foram liberados pelo governo federal R$ 25 milhões para a aquisição do imóvel.

“Já temos o recurso para finalizar a compra, a qual deve se concretizar ainda este mês. Em agosto devemos começar as audiências públicas para definição dos cursos que serão implementados tanto em Diadema quanto na unidade de Mauá, onde projetamos ter uma definição do prédio até o fim do ano”, afirmou o diretor de Implantação dos Campi do IFSP no ABC, Carlos Procópio.

Sobre os cursos que serão oferecidos nos campi de Diadema e Mauá, o diretor informou que já ocorreram reuniões com setores estratégicos da região, incluindo entidades sindicais e empresariais para avaliar a vocação da região e a demanda maior, até o momento, seria para formação voltada ao setor industrial. Com as audiências públicas a sociedade participará na definição dos eixos tecnológicos.

EM MAUÁ

Em relação ao campus de Mauá, o IFSP informou a aquisição do prédio que será sede definitiva do campus está em processo e que, independentemente de ser o prédio da Fama (Faculdade de Mauá), na Vila Noemia, que já estaria na fase de documentação, segundo a Prefeitura, ou o terreno – alternativa apresentada pela administração municipal ao imóvel da faculdade –, a imple-mentação da unidade não enfrentará problemas.

“Tudo é uma questão de ajustes e não falta vontade da nossa parte, da parte da prefeitura e do Ministério da Educação - MEC para que o campus seja uma realidade para a região”, destacou Carlos Procópio.

Segundo o diretor, hoje há movimentação dos prefeitos do Grande ABC para pleitear a implementação de outros campus do Instituto Federal, que também possui três polos na região: em Ribeirão Pires, Diadema e Rio Grande da Serra, este último instalado ainda no ano passado, como parte da estratégia do IFSP de expandir a educação a distância.

“Temos falado com praticamente todos representantes dos poderes executivos da cidades do ABC, que tem sinalizado diálogo com o MEC para que novos campi venham para a região”, pontuou o diretor do IFSP no Grande ABC.

FORMAÇÃO

Procópio afirmou que 80% dos cursos oferecidos pelo IFSP são de formação técnica, como por exemplo, automação de processos industriais. Entretanto, o instituto também tem a obrigação de oferecer cursos de Formação de Professores, especialmente licenciaturas, para quem deseja ser professor na educação básica.

Segundo o diretor, os primeiros cursos na região serão os de Formação Inicial e Continuada (FIC), articulados às secretarias de educação e de desenvolvimento. São “são livres e por demanda”. Ou seja, adaptados às necessidades de cada região. São cursos de curta duração e dedicados a temas específicos, como o uso de tecnologias em sala de aula ou a educação ambiental.

