Especialistas revelam dicas para iniciantes mandarem bem em Mortal Kombat 1

Mortal Kombat 1: Definitive Edition, a versão mais completa da nova era da franquia, já está entre nós, com melhorias de balanceamento e skins do filme Mortal Kombat 2. Para quem está começando agora ou voltando depois de um hiato, a experiência e a curva de aprendizado podem parecer brutais — mas calma, nenhum iniciante precisa sair da arena derrotado.

Com a comunidade brasileira crescendo e marcando cada vez mais presença em torneios internacionais, pedimos ajuda a pro players, narradores e criadores de conteúdo que respiram Mortal Kombat, para montar um guia rápido e certeiro para novos jogadores. Alan Soares, vulgo Speed, um speedrunner brasileiro recordista mundial em diversas categorias da série Mortal Kombat e narrador de esports; e Gui Exceptional, criador de conteúdo e jogador profissional de Mortal Kombat 1, representando a organização Shodown Gaming, revelaram o que realmente importa nos primeiros passos dentro de MK1 — com dicas práticas e que podem fazer a diferença na hora do combate.

Confira as dicas fundamentais abaixo:

Escolha seu Main

Antes de pensar em metas competitivas, é preciso decidir quem será seu personagem principal (conhecido como main). A dica é ir testando os diversos personagens disponíveis e escolher o que mais te agrada, “Mesmo que seu personagem favorito não seja o mais roubado, não tem problema. O importante é você curtir”, como comenta Gui Exceptional.

Ao longo das temporadas, o jogo passa por atualizações de balanceamento que alteram a famosa tier list (ranking de personagens do jogo), tornando alguns personagens mais fortes e outros menos viáveis. Por isso, como reforça Alan Speed, o fator mais importante continua sendo a diversão: “Você precisa se divertir jogando, senão nem vale a pena.”

Conheça as mecânicas básicas e abuse dos tutoriais

Pode até parecer básico, mas completar os tutoriais é um passo fundamental na sua jornada em Mortal Kombat 1. É ali que você aprende as mecânicas mais importantes do jogo: movimentação, defesa, comandos de golpes, uso dos Lutadores de Parceria (Kameos) e o Fatal Blow (o golpe especial que um jogador pode executar quando sua barra de vida está abaixo de um certo limite, geralmente 30%), “Mesmo o jogador básico precisa conhecer as principais mecânicas do jogo, como o Fatal Blow, o “especial” do jogo que estoura os ossos, as barras que levam para combos, os kameos, etc”, afirma Speed.

Antes de tentar soltar um combo de 12 golpes, o ideal é dominar o essencial. Afinal, sem base sólida, não tem combo que salve. “Todos os jogos de luta têm um tutorial por um motivo: ele te dá as ferramentas para crescer. O MK1 tem mecânicas além do 1v1 tradicional — é preciso entender isso logo no começo. Então eu sempre recomendo fazer o tutorial e dar uma lida boa em tudo que ele oferece”, explica Gui Exceptional.

Aprenda os combos

Depois de entender e dominar as principais mecânicas do game e os golpes básicos, chegou a tão esperada hora de aprender os combos do seu personagem. Como diz Alan, “Você precisa dominar os combos e habilidades do seu personagem para poder se dar bem e ganhar as partidas”, ou seja, os combos são de extrema importância para a vitória e podem ser praticados no modo treinamento do jogo.

Para criar combos, conforme reforça Gui Exceptional “basta juntar as peças de cada golpe que assim você monta seu combo.” Você também pode conferir videoaulas e dicas no YouTube, como no próprio canal do Gui que faz tutoriais completos dos personagens.

Assista aos profissionais e torneios oficiais da Warner

Agora que você já sabe as mecânicas básicas do jogo e alguns combos do seu main, está na hora de jogar contra oponentes online (ou offline se preferir) e de acompanhar seus jogadores profissionais favoritos em torneios e lives. A melhor maneira de aprender é analisar o que funcionou e o que deu errado durante uma partida. Speed afirma que “para saber essas coisas você pode ir testando ou assistindo lutas de profissionais e torneios transmitidos pela Warner Bros. Games”, como a própria EVO 2025 (maior torneio de jogos de luta do mundo), que teve transmissão exclusiva no canal do YouTube, Warner Play.

Perder faz parte do processo

Por fim, mas não menos importante, reconhecer a derrota e assimilar os erros. Conforme os ensinamentos do Sensei Gui Exceptional, “se não der certo uma partida, vale partir para um personagem mais fácil, como o Liu Kang e o Scorpion”.

Com muita dedicação e treino, você vai dominar as partidas ranqueadas e melhorar cada vez mais sua gameplay. Quem sabe até mesmo ser o próximo a representar o Brasil nos torneios oficiais de Mortal Kombat 1, como o Final Kombat World Championship de 2025, o mundial de Mortal Kombat 1 que ocorre em setembro. Mas lembre-se sempre, o que importa mesmo é se divertir no processo!

