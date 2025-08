Sabina bate recorde e registra 30 mil visitantes no mês de julho

O Sabina Escola Parque do Conhecimento, em Santo André, bateu recorde de público no último mês de julho e recebeu mais de 30 mil visitantes. Com shows de ciências, oficinas, minicursos, sessões de planetário, observação astronômica e uma programação voltada para todas as idades, o espaço se consolidou como um dos principais destinos de lazer educativo do Grande ABC.

Ao todo, 32.101 pessoas visitaram o local em julho – mais que o dobro registrado no mesmo mês do ano anterior. O maior fluxo ocorreu no feriado da Revolução Constitucionalista, em 9 de julho, com 2.259 visitantes em um único dia. Em comparação ao ano passado, em julho de 2024, o público total foi de 15.854, e o dia de maior movimento teve 1.238 pessoas.

Com o encerramento do período de férias, a Sabina mantém suas atividades abertas ao público geral aos sábados, domingos e feriados, das 9h30 às 17h30. Durante a semana, o atendimento segue voltado exclusivamente a grupos escolares e instituições filantrópicas agendadas.

Entre os destaques permanentes do espaço está o pinguinário, na Sala da Vida, lar de mais de 20 pinguins-de-magalhães. O sucesso do processo reprodutivo dos é motivo de orgulho da equipe. Os pinguins vivem em um tanque de água salgada com capacidade para 110 mil litros de água e 33 metros quadrados de parte seca, além de possuir cenografia inspirada na Patagônia.

A Sala da Vida também conta com um tanque oceânico de 120 mil litros de água salgada, com tubarão-lixa, tartaruga, moréia e outras espécies marinhas. Além disso, há também o aquário de recifes de corais, terrário e um ambiente para explorar a paleontologia e dinossauros.

Já no piso superior, os visitantes encontram experimentos interativos de física, elétrica, hidráulica, mecânica, óptica e biologia. A famosa bicicleta que gera música com as pedaladas e o gerador de Van De Graaf, que deixa os cabelos em pé, continuam entre os favoritos do público.

Do lado de fora, a diversão continua com o Jardim Sensorial, pensado para estimular os sentidos das crianças a partir de quatro anos de idade, e a praçatempo, que apresenta diferentes formas de marcar o tempo de maneira lúdica – ideal para crianças de 4 a 11 anos.

Outro grande atrativo é o Planetário Johannes Kepler, um dos mais modernos do Brasil, que conta com capacidade para 230 pessoas. Ele combina projeção óptica e digital para simular quase seis mil estrelas pontuais, com brilho, cores e cintilações semelhantes aos da natureza. A estrutura conta ainda com o Laboratório Astronômico e do Núcleo de Observação do Céu, localizado na área externa do pavilhão e que conta com telescópios adequados para observação do sol.

Serviços

Endereço: Rua Juquiá, s/nº - Vila Eldízia (entrada na altura do nº 135)

Horário: Sábados, domingos e feriados, das 9h30 às 17h30 (público em geral). Funcionamento da bilheteria das 9h30 às 16h30.

Ingressos: Grátis para alunos e professores das escolas municipais e estaduais de Santo André, crianças de 0 a 5 anos e pessoas com deficiência.

Meia-entrada: Mediante comprovação, crianças de 6 a 12 anos, estudantes, professores, servidores públicos andreenses, acompanhantes de PCD, aposentados e idosos acima de 60 anos.

Demais visitantes: R$ 20 (inteira – por visitante)

Sabina + 1 sessão do Planetário: R$ 30 - Inteira (por visitante)

Sabina + 2 sessões do Planetário: R$ 40 - Inteira (por visitante)

Estacionamento: gratuito, sujeito à disponibilidade de vagas.