Santos x Juventude: confira onde assistir, horário e possíveis escalações

O MorumBis recebe um jogo com clima de tensão na noite desta segunda-feira (4), quando o Santos recebe o Juventude em um confronto direto na parte de baixo da tabela do Brasileirão, às 20h (de Brasília), com transmissão ao vivo de SporTV e Premiere.

O Peixe vai pressionado para partida, com a necessidade de apresentar uma reação ao torcedor. O técnico Cléber Xavier chega pressionado e tem o futuro incerto a depender do resultado e do desempenho em campo, já que o time não vence há três rodadas e ocupa a 17ª posição, com 15 pontos, dentro da zona de rebaixamento.

O Alvinegro terá o desfalque do zagueiro João Basso, que se recupera de uma lesão muscular no adutor esquerdo. O medalhão Gil é quem deve aparecer como dupla de zaga de Luan Peres. Na lateral-direita, Cléber Xavier deverá se decidir entre o recém-contratado Mayke e Igor Vinícius.

Pelo lado do clube gaúcho, o momento também não é bom. A equipe encara uma sequência de três derrotas, sendo a última por 3 a 0 contra o Bahia, e segue sem um treinador definido. Claudio Tencati teve a demissão confirmada na última terça (29), e o clube negocia com Thiago Carpini para a vaga. Enquanto não há um acerto, o auxiliar Gerson Ramos comanda o elenco como interino. O Juventude tem oito jogos e oito derrotas fora de casa. Com 11 pontos, aparece na 19ª colocação.

Detalhes da partida:

- Dia e horário: segunda-feira, 4 de agosto, às 20h (de Brasília).

- Local: Estádio do MorumBis, em São Paulo.

- Onde assistir: SporTV (TV fechada) e Premiere (assinatura).

Prováveis escalações:

Santos: Gabriel Brazão, Igor Vinicius (Mayke), Gil, Luan Peres e Souza; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar; Rollheiser, Barreal e Tiquinho Soares.

Técnico: Cléber Xavier

Juventude: Gaston; Reginaldo, Abner (Marcos Paulo), Wilker e Hermes; Caíque, Jadson, Mandaca e Nenê (Batalla); Veron e Gilberto.

Técnico: Gerson Ramos (interino)

