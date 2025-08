Parque ecológico do bairro Eldorado será revitalizado

Para melhorar o atendimento ao público, a Prefeitura de Diadema promete investimentos nos parques municipais. Segundo o Paço, este ano já foram revitalizados o Parque do Paço, o Parque Pousada dos Jesuítas, o Borboletário e o Jardim Botânico. Agora é a vez do Parque Ecológico do Eldorado receber intervenções especiais de manutenção e zeladoria.

Único parque da região Sul, o local é muito frequentado por moradores para atividades físicas, esportivas e de lazer. O espaço também serve de apoio à UBS (Unidade Básica de Saúde) Eldorado para reuniões. Além disso, na programação tem escolinha de futebol, aulas de ginástica do Programa Mulheres em Movimento e encontro da Terceira Idade, entre outros.

Segundo a Smas (Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos) de Diadema, responsável pelos parques da cidade, o prazo para conclusão da reforma, que começou no fim de julho, é de aproximadamente um mês. Para realizar a reforma e a manutenção interna e externa, a Prefeitura mobiliza trabalhadores de algumas secretarias municipais: Meio Ambiente e Serviços Urbanos, Obras, Esporte e Lazer e a de Mobilidade e Transporte.

Durante a execução das obras, o Parque Ecológico do Eldorado vai ganhar podas de árvores, limpeza, pintura geral, reforma do playground, reparos de alvenaria e serralheria e ampliação da iluminação em toda a extensão da pista de caminhada. O campo de futebol, a quadra de areia e a academia ao ar livre também vão ganhar melhoras. A intervenção inclui ainda toda a sinalização viária (vertical e horizontal) do entorno.

De acordo com a Smas, o próximo equipamento a ganhar investimentos de obras é o Parque Takebe, no bairro Canhema.

