Fila do INSS registra 2,4 mi de pedidos de benefícios em junho

A fila de espera por benefícios no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) fechou o mês de junho com 2,4 milhões de pedidos pendentes. Apesar de representar uma leve redução em relação a maio, quando o número chegava a 2,5 milhões, o volume ainda é expressivamente maior que o registrado no mesmo período do ano passado, quando havia 1,3 milhão de solicitações aguardando análise. Do total atual, mais da metade – 1,18 milhão – refere-se a benefícios por incapacidade, como auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Os pedidos relacionados a benefícios assistenciais e legislações especiais, como o BPC (Benefício de Prestação Continuada), somam 658 mil. A fila de aposentadorias inclui 325 mil requerimentos, enquanto os pedidos de salário-maternidade somam 151 mil. Já pensões por morte e auxílios-reclusão totalizam 125 mil. Os dados são do boletim Transparência Previdenciária, divulgado em reunião recente do Conselho Nacional de Previdência Social.

Em junho, o INSS concedeu 718 mil benefícios, com um tempo médio de análise de 51 dias – ainda acima do prazo considerado ideal pelo governo, de até 45 dias. Para tentar reduzir o estoque, o governo federal aposta em medidas estruturantes. Em julho, anunciou a nomeação de 250 médicos peritos aprovados em concurso – o primeiro em 15 anos – e de 300 analistas do INSS.

O advogado João Badari, sócio do escritório Aith, Badari e Luchin Advogados, destaca que a fila e a demora nas perícias são os maiores problemas enfrentados desde a Reforma da Previdência. “A fila do INSS é reflexo de uma crise que vai além da burocracia: trata-se de um problema social e econômico que afeta milhões de brasileiros. Entre os principais fatores estão as paralisações de médicos peritos, greves de servidores e instabilidades técnicas no sistema do instituto”, alerta.

Para o advogado Celso Joaquim Jorgetti, da Advocacia Jorgetti, a prioridade do INSS deveria ser acelerar a análise de benefícios por incapacidade, que exigem perícia médica e uma série específica de documentos. “Nem sempre os laudos, receitas e exames apresentados são levados em consideração pelos peritos. A demora na realização das perícias faz com que muitos segurados dependam de terceiros para sobreviver”, afirma.

Em relação a fila da perícia médica, os dados mostram que em maio de 2025, havia 956,9 mil requerimentos; em abril, 921,4 mil e, em janeiro deste ano, 709,4 mil pedidos. Do total de requerimentos, a maioria (594,6 mil) referia-se a perícias iniciais, quando o segurado ainda não está recebendo nenhum benefício. Outros 282,7 mil requerimentos eram de BPC. O tempo médio de espera, dados de maio, entre o agendamento e a realização da perícia médica no Brasil foi de 56,37 dias. O Estado com o menor tempo médio para o atendimento foi Roraima, com 14,98 dias. Em Santa Catarina, o tempo médio foi de 24,44 dias. O Estado com maior tempo de espera foi o Amazonas, com 176,13 dias.

Já a advogada Simone Lopes, do escritório Lopes Maldonado Advogados, ressalta que a lentidão na concessão de benefícios prejudica não só os segurados, mas também o próprio governo, que enfrenta uma crescente judicialização. “Se houvesse um fluxo mais eficiente e menos burocrático, essa situação poderia ser amenizada, garantindo mais justiça social e desafogando o Judiciário”, aponta.

Ela destaca que muitos segurados, sem renda, acumulam dívidas e acabam recorrendo à Justiça para destravar o benefício. “Mas, com o Judiciário sobrecarregado, os processos também demoram. É um ciclo de morosidade que compromete a qualidade de vida de quem depende desses recursos para sobreviver”, observa.

