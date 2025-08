Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião deste domingo (19)

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo deste domingo (3) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

Leão, você é o sortudo do dia! A Lua brilha para você, trazendo fluidez, encantos e surpresas incríveis. Prepare-se para reencontros especiais, muita diversão e um mar de oportunidades no amor. Com tantos contatinhos, seu coração pode até ficar dividido!

Cor: VIOLETA

Palpite: 51, 53, 17

Hoje é dia de conexão familiar! A Lua Crescente favorece a relação com os parentes e a solução de questões domésticas. Na área amorosa, fortaleça seu relacionamento ou permita-se sentir saudade.

Cor: PRETO

Palpite: 41, 58, 32

Hoje é um dia de ótimas notícias: a Lua em Sagitário promete positividade em todos os seus contatos e interações. Sua comunicação será espontânea e alegre, encantando a todos ao redor! Prepare-se para surpresas amorosas e para ver seu romance florescer em plena harmonia.

Cor: LILÁS

Palpite: 13, 32, 50

Hoje é dia de avançar nas finanças, Peixes! Use a energia astral ao seu favor para quitar débitos. Trabalho duro será recompensado com bons resultados, especialmente pela manhã. Espere ajuda familiar e aproveite o fim do dia brilhando no amor.

Cor: MAGENTA

Palpite: 45, 57, 09