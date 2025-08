Veja horóscopo deste domingo (3) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O que os astros reservam para você hoje? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo deste domingo (3) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

Boas notícias a caminho, Sagitário em alta promete um domingo agitado. Seu entusiasmo será contagioso, ótimo momento para ampliar amizades e curtir passeios. Amor blindado, pode conhecer alguém especial e viver o romance dos sonhos. Sopre na direção da sorte!

Cor: LILÁS

Palpite: 44, 32, 51

Domingo de descanso e boa intuição! Tempo perfeito para gozar das coisas que você ama e seguir sua intuição para um potencial financeiro. A tarde será ideal para conexões familiares profundas. Amor? Prepare-se para intimidade ímpar ou um reencontro emocionante!

Cor: CINZA

Palpite: 53, 44, 42

O clima de domingo vai ser incrível! Conexões maravilhosas esperam por você. Você estará mais sociável e sua presença será desejada. Surpresas agradáveis nas suas atividades e um reconhecimento especial podem elevar seu astral. Se tiver um amor, fortalecimento e alegria estão à vista.

Cor: BRANCO

Palpite: 18, 47, 20

Seu empenho renderá bons frutos e ganhos atraentes. As relações pessoais podem esperar, mas não se preocupe, haverá tempo para compensar isso mais tarde. Paciência e dedicação trarão equilíbrio no amor e possíveis avanços na paquera.

Cor: AMARELO

Palpite: 54, 18, 12