Monte Verde oferece experiência aérea em meio às montanhas em agosto

Nos dias 16 e 17 de agosto, o céu de Monte Verde (MG) será palco de manobras ousadas e momentos de encantamento com o evento “Voando nas Montanhas”, um encontro de aeromodelismo que integra o calendário esportivo de 2025 do distrito mineiro. Com entrada gratuita e voltado para toda a família, o evento será realizado no antigo aeroporto de Monte Verde, a mais de 1.500 metros de altitude, garantindo ao público uma experiência visual privilegiada em meio às montanhas do Sul de Minas.



LEIA MAIS: Além de Campos do Jordão: 12 destinos para conhecer na Serra da Mantiqueira

Promovido pela MOVE (Agência de Desenvolvimento de Monte Verde e Região) e pela AJA (Associação Jundiaiense de Aeromodelismo), o encontro terá a participação de mais de 40 pilotos, que comandarão miniaturas de aviões movidos a motor elétrico, a jato ou a combustão. As apresentações acontecerão das 9h até o pôr do sol, tanto no sábado quanto no domingo, em um amplo espaço ao ar livre, com total visibilidade para o público.



Experiência completa para visitantes



Muito além das exibições técnicas, o evento também terá atrações interativas. Um dos destaques é o simulador de voo, onde os visitantes poderão experimentar gratuitamente a sensação de pilotar uma aeronave em ambiente virtual, com realismo e segurança. Para as crianças, o momento mais esperado será o Aerobala, demonstração aérea que distribui doces em pleno voo.



Os visitantes também terão a chance de conhecer melhor o funcionamento dos aeromodelos, aproximando-se desse universo que une precisão, tecnologia e paixão por aviação. “Queremos mostrar que o aeromodelismo é para todos, não apenas para praticantes. É uma atividade que encanta, diverte e aproxima pessoas”, afirma Rebecca Wagner, presidente da MOVE. Segundo ela, a repercussão nas redes sociais mostra o interesse crescente por esse tipo de evento. “Esperamos visitantes de toda a região e também de cidades do interior paulista, como Bragança Paulista, Jundiaí e Itatiba”, completa.



Como chegar ao local do evento



O encontro será realizado na área conhecida como Altos de Monte Verde, onde funcionava o antigo aeroporto, famoso por ser considerado o mais alto do Brasil à época. O local permanece como um ponto turístico devido à vista panorâmica das montanhas. A organização recomenda que os visitantes levem óculos escuros, protetor solar e cadeira de camping para maior conforto.



Para quem estiver no centro do distrito, basta seguir pela avenida Monte Verde, entrar na esquina da Vila Europa e caminhar cerca de 300 metros até o local das apresentações. Por ser uma área de acesso limitado a veículos, o deslocamento final deve ser feito a pé.



Com sua proposta de entretenimento ao ar livre, integração com a natureza e valorização do esporte, o “Voando nas Montanhas” promete ser uma ótima opção para quem deseja conhecer Monte Verde sob um novo ângulo — o do céu.

Serviço:

Evento: “Voando nas Montanhas – Encontro de Aeromodelismo”

Data: 16 e 17 de agosto de 2025

Horário: A partir das 9h

Local: Altos de Monte Verde (antigo aeroporto) – Rua do Aeroporto, 740 – Monte Verde, Camanducaia (MG)

Entrada: Gratuita