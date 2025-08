Quando será a final do MasterChef Brasil 2025?

A edição 2025 do MasterChef Brasil já entrou em sua fase decisiva e a pergunta que não quer calar é: quando será a grande final? A resposta está marcada no calendário dos fãs: a final vai ao ar no dia 2 de setembro, em episódio especial que promete revelar quem será o melhor cozinheiro amador do país nesta temporada.



Com metade dos participantes já eliminados, o reality gastronômico segue com nove competidores na disputa, entre veteranos e uma participante repescada. Ao longo das provas, nove deixaram o programa: Salomar (ep. 1), Flávia (ep. 2), Teresa (ep. 3), Ricard (ep. 4), Lucas (ep. 5), André Cowboy (ep. 6), Vitória (ep. 8), Naiara (ep. 9) e, por último, Felipe M. e Sofia, eliminados em um duplo desligamento no episódio 10.

A competição, como de costume, vem sendo marcada por desafios técnicos, provas criativas e muita emoção na cozinha mais famosa do Brasil.



A final será exibida na Band, às 22h30, com transmissão simultânea nas plataformas digitais da emissora. Para quem acompanha pela Max, os episódios inéditos vão ao ar às sextas-feiras, às 19h. Já a reprise semanal é exibida aos domingos, às 16h, também na Band.