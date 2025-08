Signos: veja horóscopo deste sábado (2) para Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo neste sábado (2) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

Hoje é dia de relaxar e colocar a casa em ordem. O clima tranquilo vai permitir momentos de qualidade com a família e pessoas próximas. Espere novidades positivas em finanças e propriedades. No amor, a estabilidade reina. Se estiver solteiro, fique de olho em um rosto familiar que pode chamar sua atenção. Aproveite as boas vibrações!

Cor: VIOLETA

Palpite: 18, 03, 27

Hoje é seu dia de brilhar! Solte-se e seja comunicativo, pois Marte promete conquistas no trabalho e uma boa harmonia com colegas ou clientes. Seu charme na noite vai atrair muitos olhares e paixões - se estiver solteiro, pode conquistar seu crush com uma conversa. Você vai lacrar, minha consagrada!

Cor: AZUL

Palpite: 57, 48, 30

Dia de sorte e ganhos dobrados, librino! Com a Lua em sua Casa da Fortuna, vá atrás do que ambiciona - o caminho para o sucesso está aberto. Tomar iniciativas nas relações pode trazer um novo amor, mas lembre-se de ser exigente. Planeje uma noite intensa com seu xodó!

Cor: CEREJA

Palpite: 34, 54, 09

Sábado alegre à vista, Escorpião! A Lua promete um dia incrível, cheio de convites para diversão. Derreta corações com seus encantos e reencontre pessoas amadas. Seja aberto, pois boas surpresas estão a caminho. À noite, espere atenção redobrada dos contatinhos e um clima super cúmplice com seu amor. Aproveite!

Cor: AZUL

Palpite: 11, 47, 25