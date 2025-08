Horóscopo: previsão dos signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer deste sábado (2)

O que os astros reservam para você neste sábado (2)? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

Hoje é dia de focar em trabalho e dinheiro, com seus instintos lhe guiando para decisões acertadas. Na saúde, um problema que te incomodava pode ser superado. E no amor, prepare-se para um clima quente e vibrante, seja nas paqueras ou com seu parceiro. Hoje é dia de prosperidade e paixão!

Cor: AZUL-CLARO

Palpite: 08, 35, 60

Hoje é seu dia, tourinho! A Lua promete harmonia e conquistas, especialmente se colaborar com quem convive e trabalha. Ótimo momento para parcerias e alianças. E graças a Marte, sua vida amorosa também ganhará um up! Seja um ímã para a paixão e aproveite o clima romântico.

Cor: SALMÃO

Palpite: 52, 10, 45

Invista no seu bem-estar físico e mental hoje! Com a Lua fortalecendo a sua vitalidade, é hora de adotar hábitos saudáveis e relaxar. Aproveite a companhia de pessoas queridas e aguarde um reencontro especial, que promete aquecer o coração. No amor, prepare-se para um clima de intimidade e paixão com o seu parceiro.

Cor:AMARELO

Palpite: 09, 48, 54

Hoje a Lua promete um dia de diversão e descontração! Ideal para colocar o papo em dia e brilhar nos seus contatos. Surpresas apaixonantes podem acontecer, então prepare o coração! Aproveite a chuva de likes nas redes sociais, capriche nas selfies. A noite promete as melhores vibes para você desfilar seu charme e conquistar o que deseja. Se joga!

Cor: CREME

Palpite: 32, 08, 14