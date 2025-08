Veja a charge do 'Diário' para o dia 1° de agosto de 2025

Após São Caetano sair na frente com o Smart Sanca, Santo André e São Bernardo afirmam que estão próximas de agilizar a implementação da tecnologia de reconhecimento facial junto ao programa Muralha Paulista, do governo do Estado de São Paulo. Ambos os municípios, sob tutelas dos prefeitos Gilvan Ferreira (PSDB) e Marcelo Lima (Podemos), respectivamente, anunciaram ampliação das redes de videomonitoramento e esperam alcançar o novo patamar na área de segurança pública ainda em 2025.

