USCS contribui há 57 anos na região com educação e ciência

A USCS (Universidade Municipal de São Caetano) completa 57 anos. Nessas quase seis décadas, formou mais de 30 mil profissionais e fez história na educação pública do Grande ABC. A universidade também teve importante papel no combate à pandemia.

No dia 31 de julho, há cinco anos, criou o CPC (Centro de Pesquisa Clínica) para contribuir com testagens da eficácia e segurança das vacinas contra a Covid-19, o qual seguiu em funcionamento e atualmente faz pesquisas clínicas e estudos para outros imunizantes e, principalmente, medicações.

Neste momento, sete estudos estão em andamento, para comorbidades como Doença de Chagas, HIV, diabetes tipo 2, pneumonia, linfoma, arritmia e insuficiência renal. No ano passado, o CPC contribuiu para o desenvolvimento de vacinas contra a Influenza – vacina tetravalente contra a gripe do Instituto Butantan – e, para 2026, planeja novas testagens de vacinas.

Os testes são realizados em voluntários, que tomam o imunizante, ou medicação, e são acompanhados durante certo período. Na época da Covid-19, no início do segundo semestre de 2020, assim que foram desenvolvidos os primeiros imunizantes, 1.000 pessoas da região participaram.

O reitor da USCS, professor Leandro Prearo, destaca a importância do centro durante este período. “A atuação do CPC tem resultado no reconhecimento de diversos setores da ciência e da indústria farmacêutica. O CPC tem o poder de transformar a teoria em prática, pois os estudos realizados garantem novos remédios e tratamentos.”

Atualmente, esse núcleo de pesquisa está com processo de recrutamento de voluntários aberto para o estudo de um novo medicamento para tratamento da Doença de Chagas. “A Doença de Chagas é uma doença importante no Brasil e há mais de 40 anos não tem um tratamento atualizado. É um tratamento difícil, prolongado e com muito efeito colateral. Agora estamos com uma medicação que, a princípio, tem menos efeitos colaterais e o tratamento é mais curto. Estamos verificando se ela é realmente eficaz, sendo melhor ou pelo menos igual à antiga”, explica o coordenador geral de Pesquisa Clínica e Inovação da USCS, Fabio Leal.

CURSOS

No dia 1º de agosto de 1968, a USCS iniciou as aulas regulares da então Faculdade de Ciências Econômicas, Políticas e Sociais. Atualmente, são 50 graduações, além de cursos do ensino médio, programas de especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado, totalizando cerca de 14 mil alunos distribuídos pelos sete campi.

“Para o 2º semestre está prevista a entrega da obra de ampliação do campus Itapetininga, que, hoje, além de medicina, já oferece outros cursos, como administração, gestão de RH, marketing, ciência da computação e análise e desenvolvimento de sistemas. O campus também é um dos polos dos nossos cursos a distância”, conta Leandro Prearo.

Além dos cursos, a universidade realiza uma série de serviços voltados à comunidade. “Só neste ano, a USCS realizou mais de 20 mil atendimentos à comunidade em suas diversas áreas, como academia-escola, farmácia-escola, hospital veterinário, auxílio na declaração do imposto de renda, atendimento jurídico, entre outros”, destaca o reitor.

Na área de negócios, empreendedorismo e inovação, estudantes e docentes da USCS participaram do VI Hackathon Harvard Health Systems Innovation Lab, iniciativa da Harvard T.H. Chan School of Public Health (Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard).

Prearo diz que um dos destaques deste ano foi a inauguração da academia-escola da USCS em novo espaço, passando a funcionar no segundo andar do Centro Comercial Empresarial São Caetano (Rua Manoel Coelho, 600).

"O espaço tem quase 1.000 metros quadrados e conta com salas de aula, sala de avaliação física, sala de artes marciais, sala de funções motoras, sala de musculação, área de cardio e pesos livres entre outros espaços", informa.





INCENTIVO

A USCS, que desde 2007 é parceira do tradicional Desafio de Redação do Diário, retorna neste ano como correalizadora. Alguns dos vencedores da 19ª edição do concurso literário ganharão bolsas integrais de estudo na universidade.