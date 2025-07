São Caetano realiza castração gratuita de 80 gatos em parceria com USCS

A Prefeitura de São Caetano, em parceria com a USCS (Universidade Municipal de São Caetano), promoveu no último sábado (27) mais uma etapa do programa municipal de castração animal. A ação foi realizada no Hospital Veterinário Universitário São Lázaro e beneficiou 80 gatos previamente cadastrados.



A iniciativa faz parte do programa gratuito voltado a animais de famílias de baixa renda, protetores independentes, resgatados ou adotados. Além da esterilização, os pets também recebem microchips, o que reforça a guarda responsável e facilita a identificação em caso de perda.



A próxima etapa, prevista para o fim de agosto, será dedicada aos cães já cadastrados. Os tutores serão contatados pela equipe de Bem-Estar Animal por e-mail ou WhatsApp.



Quem deseja participar das próximas ações deve enviar um e-mail para [email protected], informando dados pessoais e do animal. O programa busca reduzir a população de animais abandonados e promover mais saúde e segurança tanto para os pets quanto para os tutores.