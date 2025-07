Corpo é encontrado em estágio avançado de decomposição na Rua Itaquera

Corpo de um homem é encontrado em estado de decomposição avançado em terreno nesta quarta-feira (30), em Santo André. O caso aconteceu na Rua Itaquera, no Bairro Jardim Stella, em Santo André. A polícia Civil investiga o caso, mas o indivíduo ainda não foi identificado.

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), os policiais militares foram acionados no local e encontraram a vítima já sem vida em um terreno. A ocorrência foi registrada no 1º Distrito Policial da cidade como morte suspeita. Também foram solicitados exames periciais ao IC (Instituto de Criminalística) e ao IML (Instituto Médico Legal), além de análise datiloscópica para o auxílio na identificação da vítima e no esclarecimento das causas da morte.

LEIA TAMBÉM: