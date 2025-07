Corpo de homem é encontrado em córrego na divisa de Santo André e Capital

O corpo de um homem foi localizado na tarde de terça-feira (29) em um córrego na rua Miguel Gustavo, região limítrofe entre Santo André e o bairro de Sapopemba, na Zona Leste da Capital. A vítima ainda não foi identificada.

De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), a Polícia Militar foi acionada e encontrou o corpo com sinais de violência. A remoção foi feita pelo Corpo de Bombeiros.

O caso foi registrado como homicídio no 69º Distrito Policial (Teotônio Vilela), que solicitou apoio do DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa). As investigações seguem em andamento.

A SSP divulgou a seguinte nota:

“A Polícia Civil investiga um caso de homicídio, ocorrido na tarde de terça-feira (29), na Rua Miguel Gustavo, em Sapopemba, Zona Leste da Capital. Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, no local, encontraram o corpo de um homem, ainda não identificado, em um córrego. O corpo foi retirado pelo Corpo de Bombeiros, sendo constatado sinais de violência. O caso foi registrado como homicídio no 69° DP (Teotônio Vilela), que requisitou assessoramento ao DHPP. Diligências seguem visando o total esclarecimento dos fatos.”