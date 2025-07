Tráfego lento na Rodovia Anchieta nos dois sentidos nesta quarta-feira (30)

Na manhã desta quarta-feira (30), motoristas enfrentam lentidão nos dois sentidos da Rodovia Anchieta, de acordo com informações da Ecovias, concessionária responsável pelo Sistema Anchieta-Imigrantes.

No sentido Litoral, o tráfego está lento do km 63 ao km 64,5 por causa do alto volume de veículos. Já no sentido São Paulo, há congestionamento do km 12 ao km 10, também em razão do fluxo intenso.

Nos demais trechos sob responsabilidade da Ecovias, incluindo a Rodovia dos Imigrantes e as vias de interligação, o tráfego segue sem pontos de retenção. O tempo permanece encoberto no trecho de planalto e na serra, o que pode comprometer a visibilidade.

A recomendação é que os condutores dirijam com atenção redobrada e respeitem os limites de velocidade para garantir a segurança no percurso.

