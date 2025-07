Quarta-feira (30) no Grande ABC terá frio, céu nublado e sem chuva

Nesta quarta-feira (30), o Grande ABC enfrentará temperaturas baixas pela manhã e ao longo do dia, mas não há previsão de chuva nas sete cidades. O céu ficará coberto por nuvens durante boa parte do tempo, embora o sol tenha chance de aparecer em alguns momentos.

São Caetano terá temperaturas entre 8°C e 16°C. O sol estará encoberto por nuvens durante o dia, e a noite será nublada.

A previsão para São Bernardo é de mínima de 9°C e máxima de 16°C. Durante o dia, haverá sol com algumas nuvens e céu nublado em certos períodos. À noite, o céu será marcado por muitas nuvens.

Em Santo André, Mauá e Ribeirão Pires, as temperaturas serão as mesmas, com mínima de 8°C e máxima de 15°C. Nessas cidades, o dia será dominado por nuvens, e à noite, o céu também ficará nublado.

Rio Grande da Serra também terá uma quarta-feira fria, com mínima de 8°C e máxima de 15°C. O dia será de sol e nuvens, com céu parcialmente nublado. À noite, o céu ficará coberto de nuvens.

Já em Diadema, a mínima prevista é de 9°C e a máxima pode chegar a 16°C. O dia será de sol intercalado com nuvens, com céu nublado em alguns momentos. À noite, o céu estará bem encoberto.