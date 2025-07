Veja a charge do 'Diário' para o dia 30 de julho de 2025

Prefeitos do Grande ABC estão descontentes com o tratamento que cidades da região recebem do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). A insatisfação é generalizada, segundo apurou o Diário com fontes ligadas aos gabinetes de cinco dos sete chefes de Executivo da região. A contrariedade se acentuou porque o secretário de Estado da Saúde, Eleuses Paiva, não abriu diálogo sobre pleitos considerados importantes pelos gestores.

LEIA MAIS:

Grande ABC demonstra insatisfação generalizada com o governo Tarcísio