Corinthians e Palmeiras abrem duelo pelas oitavas da Copa do Brasil

Corinthians e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (30), às 21h30, na Neo Química Arena, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Corinthians chega pressionado pelos bastidores turbulentos, mas espera usar a força da torcida para conquistar um resultado positivo. Do outro lado, o Palmeiras aposta na consistência do elenco e na boa fase sob o comando de Abel Ferreira para sair vencedor.

Na fase anterior, o Timão eliminou o Novorizontino com duas vitórias por 1 a 0. O técnico Dorival Júnior não poderá contar com Hugo e Maycon. Já o Verdão superou o Ceará na terceira fase, com placar agregado de 4 a 0. Para o clássico, a equipe terá os desfalques de Paulinho e Murilo.

O duelo da volta está marcado para o dia 6 de agosto, no Allianz Parque.

LEIA TAMBÉM:

Corinthians aposta em retorno de trio e clima de mata-mata em clássico com o Palmeiras



FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS

Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Técnico: Dorival Júnior.

PALMEIRAS

Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio; Sosa (Allan), Facundo Torres e Vitor Roque.

Técnico: Abel Ferreira.

Juiz: Wilton Pereira Sampaio (GO).

Local: Neo Química Arena, na Capital, às 21h30 (Globo, SporTV e Premiere).