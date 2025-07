PT de Diadema oficializa expulsão de Jeferson Leite à Câmara

O PT de Diadema enviará à Câmara, nesta quarta-feira (20), documento oficializando a expulsão de Jeferson Leite do partido. O diretório também já notificou executiva estadual da legenda sobre os motivos que levaram ao desligamento do parlamentar.

No último dia 22, o PT diademense aprovou a expulsão do vereador das fileiras partidárias, após o agora ex-petista passar a integrar a base do governo Taka Yamauchi (MDB). Segundo a executiva municipal, a expulsão se deu “diante do acúmulo de condutas incompatíveis com o projeto coletivo do partido, incluindo desvios graves em votações estratégicas da Câmara, postura de enfrentamento às decisões da bancada e desrespeito às deliberações do diretório”.

"A documentação que estamos encaminhando é um ato formal do partido após ter concluído o processo de expulsão do Jeferson, informando a Câmara que ele não pertence mais ao quadro do Partido dos Trabalhadores. Portanto, qualquer espaço que esteja ocupando, seja na comissão ou mesmo na composição da mesa diretora, não pode mais. Temos de seguir o trâmite que estabelece o regimento interno da Câmara. Até porque, a partir do momento da expulsão, ele passa a não ter mais partido e o regimento não permite que vereador ocupe esses espaços se não tiver representação partidária", afirmou Josa Queiroz, presidente do diretório do PT em Diadema.

Josa Queiroz destacou que segundo passo será pedir para que seja feita uma nova indicação na composição da mesa, já que a participação de Leite como terceiro secretário não se deu por ordem individual, mas sim, a partir do diálogo com a legenda. "Então, por ele não estar mais no partido, nada mais correto do que fazermos a substituição", disse.

O presidente do diretório afirmou também que foi encaminhado documento para a direção estadual, a fim de que tenha ciência formal do desligamento de Jeferson Leite. "Entretanto, isso não desautoriza nenhum deputado, evidentemente, a continuar dialogando e estabelecendo relação com o vereador. Porém, estamos dizendo que ele não pertence mais ao partido e quais foram os motivos que nos levaram a votar pela expulsão", pontuou.

Segundo Josa, também foi aprovado durante a votação da expulsão, que a nova executiva municipal - a qual vai tomar posse nos próximos dias - tome providências a fim de entrar com medida judicial visando à retomada da cadeira de Jeferson Leite na Câmara.

Procurado, o vereador não retornou até o fechamento da matéria. Com a expulsão de Leite, a bancada do PT de Diadema fica com quatro vereadores.

