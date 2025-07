Santo André ultrapassa três toneladas de composto orgânico produzidas no Quintal Verde

Exemplo de sustentabilidade e inovação na gestão de resíduos, o Quintal Verde da Vila Guiomar, o primeiro da cidade de Santo André, comemorou na última segunda-feira (28) seus três meses de funcionamento, atingindo a marca de mais de três toneladas de resíduos orgânicos recebidas e processadas no espaço, servindo de composto para uso em plantas e jardins.

“O Quintal Verde mostra como é possível transformar o cuidado com o meio ambiente em uma ação concreta e educativa. Cada tonelada de resíduo orgânico reaproveitada representa menos lixo no aterro, mais consciência para a cidade e mais vida para os nossos bairros. Santo André segue mostrando que sustentabilidade se faz com atitude, tecnologia e participação das pessoas”, afirma o prefeito Gilvan Ferreira (PSDB).

Inaugurado em abril, o Quintal Verde tem como objetivo ampliar a compostagem de resíduos orgânicos, reduzindo o volume de materiais enviados ao Aterro Sanitário Municipal e prolongando sua vida útil. Além disso, a iniciativa promove experiências ambientais, servindo como ferramenta de educação ambiental e incentivando práticas de agricultura sustentável.

LEIA TAMBÉM:

Enel realiza 83 mil podas de árvores na região no primeiro semestre



“Esta é mais uma política desenvolvida no município para contribuir com ações de enfrentamento às mudanças climáticas, fortalecendo a agroecologia e o reaproveitamento nutricional de resíduos que seriam destinados ao aterro”, explica o secretário de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Edinilson Ferreira dos Santos.

Desde que o Quintal Verde foi lançado, quase 80 moradores participaram do projeto Baldinho Verde, que troca resíduos orgânicos (como cascas de frutas, restos de verduras, borra de café e filtros de chá) por hortaliças, composto orgânico ou biofertilizante. Atualmente, 40 desses moradores realizam trocas semanais de forma ativa.

Os resíduos compostados no Quintal Verde vêm tanto dos próprios moradores quanto de duas feiras do bairro. Além do Pátio de Compostagem, o espaço conta com Viveiro de Mudas, Horta Educativa, Jardim Sensorial Inclusivo e a Arena Água Viva. Também existem os locais para captação de água de chuva e uso de painéis solares para geração de energia.

O Quintal Verde da Vila Guiomar está aberto à visitação, mediante agendamento prévio. As inscrições podem ser feitas pelo link https://l1nk.dev/QuintalVerde.