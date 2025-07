Botafogo x Bragantino na Copa do Brasil: onde assistir e prováveis times

As oitavas de final da Copa do Brasil começam nesta terça-feira (29), e o jogo que abre a fase é um duelo entre Botafogo e Red Bull Bragantino. Definido previamente por sorteio, os cariocas realizam o primeiro jogo em casa, no Estádio Nilton Santos, às 19h (de Brasília). A partida será transmitida ao vivo pelo SporTV e Premiere.

O Botafogo chega para a eliminatória após um empate por 1 a 1, diante do Corinthians, pelo Brasileirão. Pela Copa do Brasil, o Alvinegro se classificou às oitavas ao bater o Capital-DF por um placar agregado de 4 a 1.

Pelo lado do Massa Bruta, a fase não é boa e a equipe chega de três derrotas seguidas. O último tropeço aconteceu no sábado (26), por 3 a 1, diante do Fortaleza, pelo Brasileiro. O Bragantino mira quebrar um tabu na Copa do Brasil, já que está nas oitavas de final pela quarta vez em sua história, mas nunca alcançou às quartas. Porém, na fase anterior, o clube deixou para trás o Criciúma, por um agregado de a 0.

A Copa do Brasil é o torneio nacional com a maior premiação do calendário do futebol brasileiro. Os clubes que avançarem às quartas de final levarão uma quantia de R$ 4.740.750. Até a fase final, o grande campeão de 2025 pode acumular mais de R$ 101 milhões em prêmios.

Detalhes da partida:

- Dia e horário: terça-feira, 29 de julho, às 19h (de Brasília).

- Local: Estádio do Nilton Santos, no Rio de Janeiro

- Onde assistir: Spor TV (TV fechada) e Premiere (assinatura)

Prováveis escalações:

Botafogo: John; Vitinho, Kaio Pantaleão, Barboza e Alex Telles; Allan e Marlon Freitas; Artur, Savarino (Joaquín Correa) e Montoro; Arthur Cabral.

Técnico: Davide Ancelotti.

RB Bragantino: Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Cauê; Gabriel, Eric Ramires e John John; Vinicinho, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha.

Técnico: Fernando Seabra.

