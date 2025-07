Estudo mostra quais são as maiores torcidas do Brasil

Uma nova pesquisa mostra mais uma vez o Flamengo com a maior torcida do Brasil. Corinthians, Palmeiras e São Paulo completam o 'G-4' do ranking. O estudo foi encomendado pelo jornal O Globo e realizado pelos institutos Ipsos-Ipec.

Os rubro-negros somaram 21,2% das respostas. Os alvinegros paulistas têm quase 10 pontos percentuais a menos (11,9%). O Palmeiras aparece com 6,5%, e o São Paulo, com 6,4%.

Comparando com pesquisa semelhante, realizada em 2022 pelos mesmos institutos e também a pedido do jornal O Globo, Flamengo e Palmeiras tiveram uma oscilação negativa, dentro da margem de erro. Os cariocas caíram apenas 0,6 pontos percentuais, e os paulistas, 0,9.

Enquanto isso, Corinthians e São Paulo tiveram queda para além deste porcentual. A redução dos corintianos é apontada em 3,6 pontos percentuais. A dos são-paulinos, 1,8.

Isso significa que a oscilação de flamenguistas e palmeirenses não representa, necessariamente, uma queda real no número de torcedores, uma vez que estão dentro do limite de variação da pesquisa. Por outro lado, corintianos e são-paulinos podem realmente ter perdido torcedores nos últimos três anos, segundo o estudo.

O levantamento foi realizado entre os dias 5 e 9 de junho, com 2.000 torcedores, maiores de 16 anos e de 132 municípios brasileiros.

Os entrevistadores precisaram responder sobre o grau de fanatismo, o engajamento com o clube, o seu interesse por times estrangeiros e a relação com a seleção brasileira. O nível de confiança do estudo é de 95%, com uma margem de erro de 2,2 pontos percentuais (para mais ou para menos).

Veja a lista com as 21 maiores torcidas entre os brasileiros:

Flamengo: 21,2%

Corinthians: 11,9%

Palmeiras: 6,5%

São Paulo: 6,4%

Vasco: 3,4%

Grêmio: 3%

Cruzeiro: 2,3%

Atlético-MG: 2,3%

Bahia: 2,2%

Santos: 2%

Internacional 1,7%

Botafogo: 1,5%

Sport: 1,3%

Fluminense: 0,9%

Seleção brasileira: 0,9%

Vitória: 0,8%

Fortaleza: 0,7%

Ceará: 0,7%

Santa Cruz: 0,6%

Athletico-PR: 0,5%

Remo: 0,5%

Embora grandes clubes tenham oscilado negativamente na comparação entre as duas pesquisas, outros times apresentaram crescimento significativo. Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Sport, Vitória e Remo, por exemplo, aumentaram o porcentual.

O crescimento, contudo, ainda foi dentro da margem de erro. Dentre as oscilações positivas, o tricolor baiano se destaca, com um crescimento de 0,5 pontos percentuais, em comparação com os números anteriores.

É importante mencionar que a porcentagem pode ultrapassar os 100%. Isso acontece porque os torcedores puderam escolher mais de uma equipe com a qual se simpatizam.