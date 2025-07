Duas faixas foram estendidas em frente ao letreiro do parque, ao lado da estátua do Mickey Mouse. Em uma delas, lia-se: “Fora Ratazana$”, referência aos ex-presidentes Andrés Sanchez, Duílio Monteiro Alves e ao atual mandatário afastado, Augusto Melo. Na outra, a cobrança era clara: “Reforma no estatuto já!!!”.



Em nota publicada nas redes sociais, o grupo afirmou: “Hoje levantamos nossa voz junto de milhões de corintianos em prol do nosso grande Corinthians! Basta de ver ratos engravatados, que usam o clube como se fosse uma empresa particular, gastando o dinheiro em luxos e negócios obscuros. O Corinthians é do povo, não uma quadrilha.”



O ato na Disney teve tom semelhante ao protesto realizado na última quinta-feira (24), no Parque São Jorge, sede social do clube em São Paulo. Na ocasião, torcedores também cobraram mudanças na administração e pediram a expulsão de ex-dirigentes do quadro de sócios.



Desde o ano passado, o Conselho Deliberativo do Corinthians discute uma possível reforma do estatuto social. A expectativa é que uma proposta seja votada ainda este ano – uma das principais demandas de torcedores contrários à atual estrutura de poder no clube