Ushuaia vive auge do inverno com neve, trilhas e aventura no Fim do Mundo

Ushuaia, na Patagônia argentina, entrou em sua temporada mais intensa: o auge do inverno, que transforma a cidade mais austral do planeta em um dos destinos mais procurados da América do Sul entre os meses de junho e setembro. A neve que cobre montanhas, florestas e estradas atrai visitantes de diversas partes do mundo em busca de esqui, paisagens geladas e contato com a natureza.



Localizada entre a Cordilheira dos Andes e o Canal de Beagle, Ushuaia é conhecida pela diversidade de experiências de inverno: trilhas em meio à neve, passeios de trenó puxado por cães, caminhadas com raquetes e excursões noturnas. A cidade também abriga estações de esqui como Cerro Castor, a mais austral do mundo, com mais de 30 pistas homologadas e infraestrutura completa.



Além das aventuras geladas, o destino também oferece atrativos culturais e gastronômicos. Restaurantes e bares servem pratos típicos da Patagônia, como cordeiro fueguino, centolla (caranguejo gigante) e trutas frescas, acompanhados de vinhos argentinos.



Apesar de a neve ser o grande chamariz, o turismo de inverno em Ushuaia vai além das pistas. Entre as opções, há navegação entre ilhas habitadas por leões-marinhos, visitas ao Farol do Fim do Mundo, trilhas até a Laguna Esmeralda e passeios no lendário Trem do Fim do Mundo.



Com paisagens impressionantes e uma temporada que pode se estender até o fim de setembro, Ushuaia continua a consolidar sua posição como o principal destino de inverno da América do Sul — um lugar onde natureza, aventura e isolamento formam um cenário tão extremo quanto fascinante.

Para quem busca explorar a região com mais conforto, o Wyndham Garden Hotel del Glaciar é uma das opções de hospedagem que oferecem acesso facilitado a trilhas e esportes de neve, como o esqui cross-country na Reserva Natural Glaciar Martial. A estrutura do hotel inclui quartos com vista para as montanhas e o canal, e proximidade com agências que organizam passeios de 4x4, navegações pelo Canal de Beagle e visitas ao Parque Nacional da Terra do Fogo.