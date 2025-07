TVs, por imprudência ou incapacidade, concorrem e perdem para elas mesmas

Na TV dos nossos tempos, quando se olha para o panorama das coisas, se tem cada vez mais certeza que a chance é zero de alguma coisa vir a se alterar na ordem atual a curto e médio prazos, tamanhos os enganos cometidos.

No fundo, no fundo, ao se fazer uma análise mais apurada, percebe-se que a Globo, em várias ocasiões, concorre e perde para ela mesma diante de escolhas erradas que são feitas.

O usar e abusar de remakes, claro, inclui-se por aí.

Mas, vejam hoje: tomando a praça de São Paulo como exemplo, das cinco principais grandes redes, quatro delas – SBT, Record, Rede TV! e Band – têm, entre o fim da tarde e começo de noite, jornais policiais no ar. Uma brigando com a outra.

Ou uma tentando tirar da outra, enquanto a Globo, que já é líder, sem forçar e nem precisar articular nada, fica como única opção e se colocando como contraprogramação.

Ao que se conclui que a sua liderança, méritos à parte, também em muito se deve pela colaboração da concorrência.

Por exemplo, o SBT: as suas condições passam bem longe de poder competir com Record e Band no horário. São enormes os prejuízos. Melhor buscar outra coisa.

Este caso dos jornais policiais é apenas um dos erros primários que são cometidos.

Mas existem zilhões de outros, porque programação é o órgão vital e essencial na vida de qualquer televisão, daí a necessidade de ter alguém suficientemente preparado para que bobagens ou autoflagelações dessa ordem sejam evitadas.

LEIA TAMBÉM:

HBO renova ''A Idade Dourada'' para sua quarta temporada

TV Tudo