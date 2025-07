Vento forte afetou energia, trânsito e trouxe frente fria no Grande ABC

Após um fim de semana tranquilo de sol, fortes ventos na madrugada dessa segunda-feira (28) assustaram os moradores da região e trouxeram, durante o dia, transtornos com quedas de árvores e energia, além de interrupções de vias. A partir desta terça-feira (29), a ventania dá uma trégua, mas chega uma frente fria. A previsão é de redução brusca da temperatura, com mínima de 7°C e máxima de 16 °C . Na quinta-feira (31), a máxima sobe para 20°C e, no sábado (2) e domingo (3), a temperatura fica entre 10°C a 26°C.

Um dos locais onde houve queda de árvore foi a Rua Doutor Flaquer com a Rua Clara Bassani, no Centro de São Bernardo, atingindo um carro, um restaurante e a rede elétrica. As vias foram interditadas, mas não houve vítimas. A pista sul da Via Anchieta também foi bloqueada logo pela manhã para a realização de uma manutenção emergencial. Em todo Grande ABC, aproximadamente 44 mil moradores ficaram sem energia elétrica em decorrência das ventanias.

O meteorologista do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), Franco Nadal Villela, explica que os fortes ventos na região, assim como em todo Estado, foram desencadeados pelo ciclone que atingiu a costa do Rio Grande do Sul. “A tendência é diminuição da velocidade dos ventos. O que acontece nos próximos dias é um declínio acentuado de temperatura”, afirma. (Colaborou Natasha Werneck)