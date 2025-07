Santo André Intelli x Marreco: confira onde assistir e informações da partida

Em busca da reabilitação na LNF (Liga Nacional de Futsal), o Santo André Intelli encara o Marreco Futsal-PR, nesta segunda-feira (28) pela 14ª rodada da competição. A partida acontece às 20h30 (de Brasília), no Ginásio Noêmia Assumpção, e terá transmissão ao vivo de Canal Goat e LNF TV, ambos no YouTube.

O time andreense soma duas partidas sem vitórias. Na última rodada, sofreu uma virada diante do Minas Tênis Clube e foi derrotado por 3 a 2. A equipe chega na décima posição da tabela, com 21 pontos, ainda dentro do G-16, na zona de classificação ao mata-mata.

A diferença entre Santo André e Marreco Futsal é pequena e reforça a importância do duelo direto para os times. A última vitória do Marreco na LNF foi fora de casa contra o Esporte Futuro, por 3 a 0, pela rodada 9. Nas rodadas seguintes, os resultados se tornaram irregulares. Com os resultados, o time paranaense ficou com a 13ª posição, somando 18 pontos.

Detalhes da partida:

- Dia e horário: segunda-feira, 28 de julho, às 20h30 (de Brasília).

- Local: Ginásio Noêmia Assumpção, em Santo André.

- Onde assistir: Canal Goat (YouTube) e LNF TV (YouTube).

