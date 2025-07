Atlético-MG se aproxima da contratação de Reinier, ex-Flamengo

O Atlético-MG está próximo de anunciar a contratação do meia Reinier, 23 anos, revelado pelo Flamengo e atualmente vinculado ao Real Madrid. Após tentativas frustradas no início da janela de transferências, em meio à concorrência de outros clubes, o Galo retomou o contato com o estafe do jogador e avançou nas negociações.Desta vez, as conversas evoluíram para um cenário mais favorável financeiramente ao clube mineiro, que vive momento de atenção nas finanças. O acerto pode envolver a rescisão contratual de Reinier com o Real Madrid, o que permitiria sua chegada de forma definitiva e sem custos de transferência. Inicialmente, o Atlético tentava um empréstimo com opção de compra.Sem espaço no elenco merengue desde que foi contratado em 2020, por 30 milhões de euros, Reinier vê com bons olhos o retorno ao futebol brasileiro. O meia já passou por quatro empréstimos consecutivos: Borussia Dortmund (Alemanha), Girona (Espanha), Frosinone (Itália) e Granada (Espanha), mas não conseguiu se firmar em nenhum deles.Caso a rescisão com o clube espanhol seja concluída nos próximos dias, Reinier poderá ser anunciado pelo Atlético-MG ainda nesta semana.