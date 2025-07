Amauri Stival, irmão do técnico Cuca e do seu auxiliar Cuquinha, morreu nesta segunda-feira em Curitiba. Os dois foram liberados do treino pela diretoria do Atlético-MG e viajaram para a capital paranaense a fim de acompanhar o velório. O enterro está marcado para o fim da tarde. Ele foi vítima de um infarto e chegou a ser conduzido a uma Unidade de Pronto Atendimento.O clube mineiro usou as redes sociais para prestar a sua mensagem de solidariedade ao seu técnico e também aos familiares. "O Atlético lamenta profundamente a morte de Amauri Stival, irmão do técnico Cuca e do auxiliar Cuquinha, que faleceu nesta segunda-feira. A Família Atleticana está de luto e se solidariza com todos os familiares e amigos de Amauri neste momento de tristeza", diz parte do trecho da postagem.Na mensagem, o Atlético exaltou ainda a sua trajetória ligada ao esporte. "Amauri também tem a vida ligada ao futebol. Foi atleta profissional, tendo atuado como zagueiro, e trabalhou também como olheiro. Descanse em paz." Em sua primeira passagem pelo Atlético-MG, entre os anos de 2012 e 2013, Amauri integrou a comissão técnica de Cuca e exerceu a função de olheiro. Em função do ocorrido, membros da comissão técnica reorganizaram a agenda do clube para não interferir na preparação da equipe mineira que enfrenta o Flamengo na quinta-feira pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo está marcado para o Maracanã.Neste domingo, Cuca e Cuquinha estiveram trabalhando no Rio, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. O time mineiro encarou o Flamengo e perdeu a partida por 1 a 0, com um gol marcado pelo zagueiro Léo Ortiz.