Homem mantém esposa refém no Taboão, em São Bernardo

Um homem armado estaria mantendo sua mulher refém desde a manhã desta segunda-feira (28) na Rua Lausane, no bairro Taboão, em São Bernardo.



A via foi isolada e equipes especializadas do Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) estão no local conduzindo as negociações para que a vítima seja liberada.

