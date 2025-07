Ribeirão Pires realiza eleição para o Conselho de Defesa PcD nesta segunda-feira (28)

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Assistência, Participação e Inclusão Social, realiza nesta segunda-feira (28) a eleição para o novo mandato do Condefi (Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência). A votação ocorre das 13h às 16h, na sede da secretaria, localizada na rua Conde de Sarzedas, no Jardim Pastoril.

O mandato terá duração de dois anos, entre 2025 e 2027, e a eleição será acompanhada pelo Ministério Público, com condução da Comissão Eleitoral nomeada por portaria municipal. O objetivo é definir os novos representantes da sociedade civil e de entidades que atuarão na formulação e controle das políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência no município.

Ao todo, 14 candidatos tiveram as inscrições deferidas:

Eduardo Vieira de Souza, Nailde Batista da Silva, Biucléber Araujo, André Moscatelli, Rosany Ferreira Teles, Grazielle da Silva Sebastião, Bianca Lucena Cassiano, Romilda Correa de Oliveira, Elvira Francisca Saraiva dos Santos, Paula Regina Ferreira, Anna Caroline Bittencourt Querriquelli, Leia Brandão de Souza, Andreia Coutinho da Silva e Rosane Duzzi.

LEIA TAMBÉM:

Prefeitura de Ribeirão Pires mapeia áreas para construir habitações populares



Os concorrentes representam um público diverso, incluindo pessoas com deficiência, familiares e integrantes de instituições reconhecidas na área, como a Associação Desportiva e Cultural Pérola da Serra, Apraespi (Associação de Prevenção, Atendimento Especializado e Inclusão da Pessoa com Deficiência de Ribeirão Pires), Berim-Bras, OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) Ribeirão Pires e o Instituto Projeto Reinar.

Para votar, é necessário apresentar documento oficial com foto. Cada eleitor poderá votar em até dois candidatos.

A participação popular é essencial para fortalecer a representatividade do Condefi e reafirmar o compromisso de Ribeirão Pires com a inclusão e a cidadania plena das pessoas com deficiência.