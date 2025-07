Diadema Escreve promove fim de semana com oficinas de escrita e convidados especiais

O projeto Diadema Escreve chega à terceira edição com uma programação intensa até este sábado (26). Com foco na valorização de escritores locais, o evento conta com convidados como Roberta Estrela D’Alva, Bel Santos Mayer, Lilian Sais, Sallié Oliveira e Moreira de Acopiara.

Nesta sexta-feira (25), às 18h30, a programação conta com um bate-papo especial na Fábrica de Cultura de Diadema, em celebração ao Dia do Escritor e ao Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. As convidadas são a educadora social e ativista Bel Santos Mayer, e a escritora, poeta, slammer, roteirista e apresentadora do programa Manos e Minas, da TV Cultura, Roberta Estrela D’Alva.

Para Roberta, participar do projeto tem grande importância. “Gosto de estar em painéis de escrita porque eu acho que eu levo um fator que é: eu sou uma poeta da oralidade, eu escrevo para falar. Então eu sou do Slam, da poesia falada, que eu acho que cada vez mais, nos debates literários, eles não estão presos à escrita. Você pode falar da literatura oral”, relata.

A artista também destaca a relevância de espaços como o Diadema Escreve. “No atual momento em que a gente vive, não só no Brasil, mas no mundo, qualquer lugar onde tenha debate, conversa, encontros sobre cultura, sobre literatura ou qualquer disciplina da arte que seja, é importante. Porque a gente é no debate, e a cultura é fundamental. Então quanto mais espaços estiverem abertos conversando sobre isso, melhor nós estaremos como sociedade.”

A programação conta ainda com quatro oficinas de escrita, realizadas na Biblioteca Central Olíria de Campos Barros. A primeira ocorreu na quinta-feira (24), às 19h, com a Oficina de Escrita de Cordel, ministrada por Moreira de Acopiara.

As demais oficinas acontecem no sábado (26). Às 10h, será realizada a Oficina de Texto em Prosa, com o ator e escritor Sallié Oliveira. Às 13h, será a vez da Oficina de Escrita de Poesia, comandada pela escritora e preparadora de texto Lilian Sais. Por fim, às 15h, o escritor Plínio Camilo ministrará a Oficina de Escrita de Conto e Crônica.

A coordenadora-geral do projeto, Angelina Moreira de Souza, explica que a iniciativa surgiu em 2023, a partir da rede de bibliotecas da cidade. “A gente começou de forma simples, menor, só com a ideia do evento, que era fazer uma divulgação dos escritores da cidade, oferecendo encontros formativos para eles conseguirem se autopublicar, para entenderem mais do sistema editorial.”

Na estreia, o projeto já conquistou o 2º lugar no ProAC (Programa de Ação Cultural), do governo do Estado de São Paulo, voltado ao fomento de produções artísticas e culturais.

Sobre o projeto

Apesar do destaque concentrado neste fim de semana, o Diadema Escreve tem duração de 18 meses e contempla diversas ações que conectam leitores, autores e espaços culturais. O objetivo é criar um ambiente seguro e inclusivo para discutir literatura e fomentar a cena literária local.

Entre as ações previstas está a criação de uma plataforma virtual com um mapa vivo da produção literária da cidade. O site apresentará autores, obras, gêneros e temas abordados, além de divulgar eventos, lançamentos, oficinas e iniciativas culturais.

Outro destaque é a revista semestral, que será lançada nos formatos digital, impresso comum e também em tinta-braille, promovendo inclusão e acessibilidade. A publicação reunirá textos autorais, resenhas, entrevistas, indicações de leitura, debates temáticos e atualizações dos acervos das bibliotecas municipais.

O projeto também realiza um concurso literário, com o objetivo de revelar talentos desconhecidos de Diadema. Os autores premiados terão seus textos publicados na segunda edição da revista e receberão um tablet, um kit de livros de autores locais e um prêmio em dinheiro. A cerimônia de premiação será realizada durante a Flid (Feira Literária de Diadema).

As inscrições para as oficinas vão até sábado (26). Já o concurso literário recebe inscrições até 31 de julho. Mais informações estão disponíveis no Instagram oficial do projeto.