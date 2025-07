Sinalização visual das áreas de mananciais avança no Grande ABC

O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC concluiu a instalação da sinalização visual nas áreas de mananciais em São Bernardo e Mauá. A iniciativa integra um projeto regional voltado à proteção ambiental e à conscientização da população sobre a importância da preservação dos recursos hídricos. A partir da próxima semana, os trabalhos de instalação continuam em Santo André e, em seguida, em Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.

As placas fazem parte da campanha Mananciais Grande ABC. No total, os municípios consorciados receberão 543 placas de sinalização produzidas em material ambientalmente ecológico, conhecido como madeira plástica, considerando a educação ambiental e a sustentabilidade. Destas, 146 unidades são placas de identificação, instaladas em estrutura de madeira biossintética.

Além disso, os municípios já receberam 397 placas informativas em tamanho menor, fixadas em postes já existentes, de forma a ampliar a informação sobre as áreas ambientalmente protegidas à população.

Conforme definido pelo projeto, as placas são instaladas pela empresa Ideal Signs Comunicação Social, vencedora do processo de licitação, em vias de acesso e nas entradas e saídas de bairros a partir de rodovias que atravessam a região. O prazo de execução é de nove meses, a partir da assinatura do contrato. Com alta durabilidade, as estruturas apresentam grande resistência às intempéries, reduzindo os custos de manutenção. Além disso, não contam com componentes tóxicos na composição das tintas.

O objetivo da iniciativa é a preservação de uma área ambientalmente protegida e alertar a população sobre a importância dos mananciais, que representam 56,4% do território do Grande ABC, ultrapassando 469 quilômetros quadrados.

A identidade visual Mananciais Grande ABC está estruturada na integração entre as cidades, reforçando a preservação e a recuperação dos mananciais, assim como a conscientização da população sobre proibição de novas construções em áreas protegidas pela legislação ambiental.

O secretário-executivo do Consórcio, Aroaldo da Silva, destacou que o projeto marca mais um passo concreto da entidade regional para promover a preservação ambiental e o esclarecimento da população.

“Essa iniciativa regional reforça o compromisso das prefeituras com a proteção dos recursos hídricos, que representam mais da metade do território do Grande ABC. A união entre os municípios é o caminho para construirmos um futuro mais equilibrado, com qualidade de vida e respeito ao meio ambiente", afirmou.