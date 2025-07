Santo André abre inscrições para cursos gratuitos de qualificação

As inscrições para cursos profissionalizantes gratuitos nas áreas de assistente administrativo, para porteiro e controlador de acesso estão abertas até o dia 4 de agosto. Promovido pelo programa estadual de qualificação profissional Qualifica SP, em conjunto com a Prefeitura de Santo André e a Escola Ouro Andreense, os cadastros podem ser realizados apenas por meio do site https://qualificasp.sp.gov.br.

As aulas serão ministradas no período noturno na Emeief (Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental) Machado de Assis, localizada na Estrada do Pedroso, 5.131, no Parque Miami. A iniciativa tem como objetivo levar oportunidades de capacitação aos munícipes de um dos bairros mais afastados do Centro de Santo André. Após as 60 horas de duração, os alunos receberão certificado de conclusão. Para participar é preciso ter mais de 16 anos e ser alfabetizado.

Neste período, os inscritos do curso de assistente administrativo irão se aprofundar nas principais funções administrativas. Relações humanas, recursos de informática para o controle de trabalho, arquivos de documentos, atualização de agendas, programação e organização de reuniões, entre outros tópicos são temas trabalhados em sala de aula.

No curso de porteiro e controlador de acesso, os alunos serão preparados para recepcionar e orientar pessoas em portarias, zelando pela segurança pessoal e patrimonial para atuação em condomínios residenciais e comerciais em empresas públicas e privadas. Competências do profissional, ética, marketing pessoal, controle de entrada e saída de pessoas, tipos de organização do local de trabalho e outros assuntos, são informações que compõem o currículo deste curso.

