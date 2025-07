Signos: veja horóscopo deste domingo (27) para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O universo está em constante movimento, e suas energias podem influenciar diversos aspectos da sua vida, desde o humor até as decisões mais importantes. Os signos recebem vibrações únicas, que podem trazer novas oportunidades ou desafios que exigem atenção e estratégia. Se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, confira as tendências do horóscopo neste domingo (27) e descubra como os astros podem impactar seu dia a dia.

Parta para ação neste domingo energético, Sagita! Buscar suas ambições pode implicar em trabalho extra, mas vale a pena! Espere boas notícias e surpresas financeiras à tarde. Lembre-se de equilibrar o tempo entre as relações pessoais e o trabalho. Na paixão, prepare-se para a atração intensa por alguém desejado por todos.

Cor: SALMÃO

Palpite: 25, 52, 45

Domingo é dia de diversão e aventuras inesperadas! Esqueça a rotina e abrace a alegria que Lua e Júpiter prevêem. Ótimo momento para fazer passeios diferentes e alavancar sua vida amorosa. Explore novos horizontes, conecte-se com pessoas interessantes. Um novo amor pode surgir, ou um fortalecimento na união atual.

Cor: BRANCO

Palpite: 11, 16, 43

Hoje, use sua intuição e habilidades empreendedoras para abraçar oportunidades lucrativas que podem surgir, incluindo trabalho extra à tarde. Embora esteja mais crítico nas relações pessoais, mostre carinho para resolver quaisquer questões. Na paixão, espere momentos íntimos quentes e envolventes.

Cor: AMARELO-OURO

Palpite: 48, 12, 03

Sua habilidade para se relacionar fica tinindo neste domingo e você saberá exatamente como agir para agradar e mimar as pessoas queridas. Tende a corresponder às expectativas alheias sem fazer o menor esforço e deixará todos super à vontade em sua companhia. Agora, as melhores energias vão ficar ativas na paixão

Cor: AMARELO

Palpite: 15, 50, 53