Veja horóscopo deste domingo (27) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O que os astros reservam para você neste domingo (27)? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

Se depender das estrelas, você vai esbanjar vitalidade neste domingão, e pode agilizar uma porção de coisas, inclusive interesses que dizem respeito ao trabalho. Depois do almoço, os assuntos domésticos e o convívio com os parentes vão ganhar evidência e tudo indica que você não vai medir dedicação para atender as demandas dos seus queridos. A relação com o love deve ficar mais íntima e acolhedora.

Cor: LILÁS

Palpite: 41, 51, 05

Hoje os astros prometem um período pontuado por sorte, bem-estar e, pra melhorar, ainda garantem muita sintonia nas relações pessoais e amorosas. Pode esperar momentos alegres e divertidos em companhia dos seus queridos, principalmente a partir da tarde. Sua simpatia e seu bom papo vão bombar e será fácil atrair novas amizades, agora, é nos contatinhos que o seu sucesso deve ser absoluto

Cor: PRETO

Palpite: 51, 08, 26

Hoje o astral tá mais propício para curtir seu espaço e suas coisas do que para sair e se aventurar por aí. O convívio familiar estará repleto de boas vibes e os momentos com os parentes prometem ser pra lá de agradáveis. Depois de almoço, pode pintar uma boa oportunidade de ganhar uma graninha extra e Júpiter garante que a sorte vai soprar em sua direção em matéria de dinheiro. No lado amoroso, quem tem romance firme sai na frente e o astral a dois será de grande estabilidade.

Cor: BEGE

Palpite: 51, 35, 33

Domingão com Júpiter favorecendo você! Fique pronto para espalhar alegria e ser centro das atenções. As conversas com amigos e parentes serão estimulantes! Sintonia perfeita com o amor, e se estiver solteiro, prepare-se, é grande a chance de dar ‘match’ já no primeiro encontro!

Cor: AZUL-ROYAL

Palpite: 61, 07, 38