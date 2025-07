Bebês do Nardini ganham gorrinhos feitos à mão por voluntários

No silêncio delicado da maternidade e da UTI neonatal, uma ação singela tem feito a diferença: bebês recém-nascidos ganham gorrinhos tricotados à mão, doados por voluntários que transformam linhas e agulhas em afeto puro.

São 30 toucas até agora, todas feitas com fios macios, coloridos e cuidadosamente confeccionados. Mais do que proteger os recém-nascidos, muitos deles prematuros, das temperaturas gélidas, os gorrinhos simbolizam acolhimento e um toque de afeto no momento tão delicado da vida.

A iniciativa, pela Prefeitura de Mauá, integra as ações de humanização e reforça a importância do cuidado emocional também dentro das unidades de saúde. Para as mães, o gesto foi inesperado e comovente. Entre lágrimas e sorrisos, muitas expressaram gratidão por presenciar seus filhos serem envolvidos de carinho

A entrega das toucas foi organizada pelos voluntários do hospital, que ao longo do ano promovem diferentes iniciativas voltadas ao bem-estar dos pacientes. Para a equipe do Nardini, gestos como esse representam mais do que solidariedade, são também demonstrações de concretas empatia e humanização no cuidado com a vida.

