Obras do Complexo Viário Maurício de Medeiros avançam para reta final em Santo André

A segunda pista do Complexo Viário Maurício de Medeiros, em Santo André, será liberada aos veículos nas próximas semanas, beneficiando motoristas e moradores dos bairros Cata Preta, Jardim Irene e cercanias. As obras para construção da via estão em fase final de execução.

"Em janeiro foi entregue um lado do viário (sentido Centro-Bairro, na direção da Rua dos Ciprestes) e agora aqui temos obras em ritmo acelerado para a entrega da outra via. É uma das maiores obras de urbanização e infraestrutura da história de Santo André: drenagem, urbanização, um novo córrego", destacou o prefeito Gilvan Ferreira (PSDB) em visita à obra nesta terça-feira (22).

"Estamos com grandes obras pela cidade. Finalizando as intervenções do Centro, reabrindo o Viaduto Castelo Branco e agora aqui, próximo à região da Vila Luzita, a gente continua as melhorias, dando qualidade de vida. Essas obras não são só concreto, mas significam melhoria da infraestrutura, da mobilidade, tudo para a nossa gente", emendou o prefeito Gilvan.

Além da construção do novo sistema viário, está sendo realizada a ampliação da rede de drenagem, implantação de rede coletora de esgoto, construção de quatro travessias para facilitar o acesso e o retorno dos veículos nos bairros, iluminação em LED, novas guias, sarjetas e calçadas, além de projeto paisagístico.

"Esta é uma região importante da cidade. Fizemos drenagem, um viário novo, obras relacionadas à habitação, além de melhorias de lazer. Algumas já anunciadas e outras que a gente que vamos anunciar no momento certo", explicou o secretário de Infraestrutura e Obras, Acacio Miranda.

Todas as construções têm por objetivo minimizar problemas viários, de infraestrutura e saneamento, em uma região de intenso tráfego e grande densidade populacional.

O investimento em todo o Complexo Maurício de Medeiros é de aproximadamente R$ 104 milhões, com verba oriunda da CAF (Banco Andino de Desenvolvimento da América Latina). As intervenções integram o programa Sanear Santo André.