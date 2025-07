Primeira-dama fortalece parceria com Aeceasa para apoiar Santo André

A primeira-dama de Santo André, Jéssica Roberta visitou a sede da Aeceasa nesta segunda-feira (21) (Associação das Empresas da Ceasa do Grande ABC) para uma agenda voltada ao fortalecimento de parcerias com foco no apoio a entidades assistenciais do município.

Acompanhada pela coordenadora do Banco de Alimentos e secretária adjunta do Gabinete, Ellen Chioda, Jéssica se reuniu com o presidente da Aeceasa, João Lima, para discutir sobre a ampliação da colaboração entre os concessionários da Ceasa e o programa municipal, que atende atualmente 128 instituições cadastradas.

“Acreditamos que ninguém faz nada sozinho — por isso, seguimos fortalecendo os laços com quem também acredita no poder da solidariedade. Essa parceria com a Aeceasa é fundamental para garantir que mais famílias, atendidas por tantas instituições comprometidas, continuem recebendo apoio e acolhimento”, destacou Jéssica.

No encontro, foi reafirmado o compromisso da Aeceasa em mobilizar os permissionários para doar alimentos em boas condições ao Banco de Alimentos, contribuindo para o abastecimento das instituições beneficentes.

“A Aeceasa entende seu papel social e está de portas abertas para colaborar com iniciativas que impactam positivamente a cidade. Essa parceria com a Prefeitura, por meio do Fundo Social e do Banco de Alimentos, é um exemplo de como podemos, juntos, contribuir com quem mais precisa”, afirmou João Lima, presidente da associação.

A ação reforça o compromisso da gestão do prefeito Gilvan Ferreira com políticas públicas de amparo social e fortalecimento da rede de proteção às famílias em situação de vulnerabilidade.

