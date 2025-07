Creche Guarani entra em fase de acabamento e tem inscrições abertas em Santo André

Um importante equipamento voltado à primeira etapa da educação infantil está prestes a ser entregue para a população de Santo André. A Creche Guarani, no bairro Centreville, entrou em fase de acabamento das obras. A unidade terá capacidade para atender até 350 estudantes.

“Quem passa por fora não consegue ver, mas já são 70% das obras concluídas e agora estamos na fase de acabamento dessa brilhante obra. E as inscrições já estão abertas para o próximo ano letivo”, destacou o prefeito Gilvan Ferreira (PSDB), que visitou a obra nesta segunda-feira (21). O chefe do Executivo caminhou pelos corredores e pavimentos.

Localizado na altura do número 2.110 da Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello (no Complexo Viário Cassaquera) – já está construída, restando agora a etapa de acabamento: pisos, revestimentos, cobertura, pintura, instalações elétricas e hidráulicas, e implantação de canteiros de vegetação, com plantio de árvores nativas e frutíferas.

Com quase 2.700 m² de área distribuídos em dois pavimentos, o espaço vai contar com acessibilidade total, incluindo elevador, rampa de acesso e toda a estrutura necessária. Vai dispor também de três berçários (sala de atividades, sala de descanso e fraldário), sete salas de aula, sala de alimentação, lactário, uma sala multiuso, sanitários, dois solários, playground, secretaria e diretoria.

Terá ainda sala de reuniões, sala dos professores, depósito de material pedagógico, sala técnica, recepção, pátio, cozinha, despensa, refeitório de alunos, vestiário e refeitório de funcionários, lavanderia, área de serviço e estacionamento. O investimento, com recursos próprios do município, será de quase R$ 9,5 milhões.

“O acabamento é escolhido com muito carinho. Tem de ter durabilidade, resistência e também acolher nossas crianças, que são o futuro de Santo André”, enalteceu o secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, José Antônio Ferreira, na companhia da secretária adjunta de Educação, Carla Menezes.

Inicialmente a Creche Guarani terá atendimento misto, ou seja, com atendimento integral e parcial. Projeção inicial indica 37% das crianças estudando integralmente no equipamento – número que está sujeito a alteração mediante demanda.

O período de inscrições segue até as 18h do dia 3 de outubro de 2025 no site https://portais.santoandre.sp.gov.br/educacao para crianças entre 0 e 3 anos nascidas a partir de 1º de abril de 2022. O processo de cadastramento deve ser feito somente para criança em faixa etária de creche que ainda não possui cadastro.

A creche Vila Guarani será o 11º equipamento com esta finalidade a ser inaugurado desde 2017. No total, o município dispõe de 42 creches municipais e 21 conveniadas.