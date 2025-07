Hugo Calderano retorna às disputas do tênis de mesa em torneio na Argentina

Mais uma etapa do circuito mundial de tênis de mesa acontece nesta semana: o WTT Contender Buenos Aires, realizado entre os dias 23 e 27 de julho, na capital da Argentina. O torneio reúne diversos mesatenistas de São Caetano e marca o retorno de Hugo Calderano, O principal nome do Brasil na modalidade e que também realiza seus treinamentos na cidade.

Calderano não compete desde junho. No início do mês, foi impedido de disputar o Grand Smash de Las Vegas devido a problemas com sua documentação de entrada nos Estados Unidos. Agora, está confirmado nas disputas da chave simples masculina e das duplas mistas, ao lado de Bruna Takahashi, também de São Caetano.

Terceiro colocado no ranking mundial, Calderano terá como principais adversários OH Junsung (Coreia do Sul), número 19 do mundo; Hiroto Shinozuka (Japão), 30º colocado; e Hwan Bae (Austrália), atual número 36.

A programação completa do torneio ainda não foi divulgada. No entanto, como estão entre os principais cabeças de chave, tanto Calderano quanto Bruna Takahashi estreiam diretamente na fase principal, marcada para quinta-feira (24). Ambos iniciam suas participações nas chaves individuais e nas duplas mistas na mesma data.

OUTROS COMPETIDORES

Além da dupla, o evento também conta com Giulia Takahashi, Laura Watanabe e Leonardo Iizuka como representantes da região.

Giulia Takahashi estreia na fase qualificatória das duplas mistas nesta quarta-feira (23), às 10h, ao lado de Felipe Doti, contra os venezuelanos César Castillo e Cristina Gómez. Já Leonardo Iizuka joga às 17h35, também com Doti, pela classificatória da chave masculina. Eles enfrentam Soteldo Goyo e Perez Rico, também da Venezuela.

As disputas do WTT Contender Buenos Aires terá transmissão ao vivo pela SporTV (TV fechada) e Cazé TV (YouTube).