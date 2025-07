Brasil divulga lista de jogadoras para duelo contra a Alemanha no vôlei

Nesta terça-feira (22), o técnico da seleção brasileira de vôlei, José Roberto Guimarães, divulgou a composição do time para o duelo das quartas de final da VNL (Liga das Nações), contra a Alemanha. O jogo contra as alemãs, que acontecerá em Lodz, na Polônia, está marcado para às 15h (horário de Brasília) desta quinta-feira (24).

O Brasil terá um desfalque importante nos playoffs da Liga das Nações deste ano. A ponteira Ana Cristina, que deixou a partida contra a França, no dia 10 de julho, com dores no joelho esquerdo, foi diagnosticada com uma lesão no menisco e está oficialmente fora da competição. Sem possibilidade de retorno nesta edição, a jogadora será substituída na equipe.

Com a ausência da jogadora, as expectativas é que Gabi Guimarães, capitã da equipe, ao lado de Julia Bergmann assumam a responsabilidade de liderar a linha de passe e reforçar o poder ofensivo da seleção brasileira pelas pontas.

Confiram as selecionadas para o duelo contra a Alemanha nas quartas de final da VNL 2025:

Levantadoras: Macris e Roberta

Opostas: Jheovana, Kisy, Rosamaria e Tainara

Ponteiras: Gabi, Helena e Júlia Bergmann

Centrais: Diana, Júlia Kudiess e Lorena

Líberos: Laís e Marcelle

A central Luzia também está convocada pelo técnico José Roberto Guimarães e poderá ser aproveitada em outras partidas da fase final.